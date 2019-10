가수 티파니의 SNS. /

[텐아시아=김하진 기자]그룹 소녀시대 출신 티파니가 “오는 11일 신곡 ‘런 포 유어 라이프(Run for your life)’를 발표한다”고 밝혔다.티파니는 2일 자신의 SNS에 “내 노래 ‘Run for your life’의 발매 날짜는 10월 11일 오전 12시”라며 “이 노래는 올해 내가 느낀 감정과 순간들을 담았다. 그래서 제목도 ‘인생을 달려가고 있다’로 정했다”고 설명했다.티파니의 소속사 트랜스페어런트아츠의 관계자에 따르면 티파니가 투어 콘서트를 앞두고 신곡을 발매하기로 했다.티파니는 10월부터 샌프란시스코·밴쿠버·포틀랜드·시애틀·시카고·토론토·필라델피아·보스턴·브루클린·애틀랜타·휴스턴·달라스·로스앤젤레스 등 미국 각지를 돌며 ‘마그네틱 문(Magnetic Moon)’ 투어 콘서트를 펼칠 예정이다. 투어에 맞춰 신곡 발매 소식을 전해 팬들의 기대와 궁금증이 쏠리고 있다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr