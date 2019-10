영화 ‘겨울왕국2’ 주제곡 ‘숨겨진 세상’ 뮤직 예고편. /사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

[텐아시아=김지원 기자]애니메이션 영화 ‘겨울왕국2’가 ‘숨겨진 세상(Into The Unknown)’ 뮤직 예고편 공개 후 하루만에 누적 519만뷰를 돌파했다.‘겨울왕국2’는 숨겨진 과거의 비밀과 새로운 운명을 찾기 위해 모험을 떠나는 엘사와 안나의 이야기를 그린 작품이다. 지난 1일 ‘겨울왕국2’의 주제곡 ‘숨겨진 세상’이 뮤직 예고편으로 베일을 벗고 모습을 드러내 국내는 물론 전 세계를 들썩이게 했다. 이 뮤직 예고편은 디즈니 공식 페이스북 125만뷰, 유튜브 155만뷰, 트위터 187만뷰, 인스타그램 52만뷰 등 전 세계 공개 24시간 만에 총 누적 519만뷰를 넘어서는 기록을 세웠다.영화 주제곡 ‘숨겨진 세상’은 ‘Let It Go’로 2014년 제86회 미국 아카데미 시상식에서 주제가상을 거머쥔 작곡 및 작사가 크리스틴 앤더슨 로페즈와 로버트 로페즈가 크리스 벅, 제니퍼 리 감독과 다시 만나 만들었다. 뮤직 예고편은 “마법의 땅으로 가서 새로운 세상으로 가세요”란 나레이션에 응답하듯 함께 모험을 떠나는 엘사, 안나, 올라프, 크리스토프, 스벤의 모습으로 시작한다. 이어 흘러나오는 ‘숨겨진 세상’은 전편에 이어 ‘겨울왕국 2’에서도 엘사 목소리를 연기한 이디나 멘젤이 불러 보는 이들에게 감동과 반가움을 선사한다. 이디나 멘젤은 반복되는 “숨겨진 세상(Into The Unknown)” 후렴구 가사를 파워풀하면서도 감미로운 음색으로 소화해 엘사의 감정과 이야기를 한층 풍성하게 전한다. 이어 엘사, 안나, 올라프, 크리스토프, 스벤의 여정을 따라 펼쳐지는, 전편과 색다르면서도 황홀한 영상미는 보는 이들을 환상적인 마법의 세계로 이끈다.‘겨울왕국2’는 오는 11월 개봉 예정이다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr