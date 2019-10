배우 이동욱./ 사진제공=킹콩 by 스타쉽

[텐아시아=김수경 기자]배우 이동욱의 2019 국내 팬미팅 ‘I’M WOOK’이 지난 1일 티켓 판매 시작과 동시에 매진됐다.이날 오후 8시부터 멜론 티켓과 인터파크 티켓 사이트를 통해 일반 예매가 시작됐다. 이동욱의 데뷔 20주년 국내 팬미팅 ‘I’M WOOK’(부제: To My Inside)은 예매 시작 2분 만에 매진을 기록했다.‘I’M WOOK’(부제: To My Inside)는 오는 11월 2일 오후 5시 서울 경희대학교 평화의 전당에서 열린다. 2017년 3월에 개최된 ‘4 My Dear’ 이후 2년 만에 열리는 팬미팅이다. 이동욱의 데뷔 20주년을 기념해 한결같은 팬들의 사랑에 보답하기 위해 기획됐다.소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 “배우 이동욱을 향한 사랑과 응원에 늘 감사드린다. 올해는 이동욱의 데뷔 20주년을 맞은 해인 만큼 팬들과 더 가깝고 특별한 소통의 자리를 만들기 위해 힘쓰고 있다”고 전했다.이동욱은 OCN 드라마틱 시네마 ‘타인은 지옥이다’에 출연 중이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr