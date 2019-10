첸, “지난 앨범 요약하는 단어가 위로였다면 이번에는 사랑”

[김영재 기자 / 사진 김치윤 기자] 첸이 신보 ‘사랑하는 그대에게’를 “사랑”으로 요약했다.1일 오후 서울시 광진구 예스24 라이브홀에서 가수 첸 미니 2집 앨범 ‘사랑하는 그대에게(Dear my dear)’의 발매 기념 쇼케이스가 개최됐다.신보에는 타이틀곡 ‘우리 어떻게 할까요(Shall we?)’를 포함, 첸도 작사에 참여한 이별마저 아름다운 사랑 이야기 ‘그대에게(My dear)’, 연인에 대한 그리움과 진심 어린 위로의 메시지를 덤덤한 보컬로 들려주는 ‘고운 그대는 시들지 않으리(Amaranth)’, 사랑하는 이를 안았을 때 느끼는 포근함과 안도감을 표현한 가사가 돋보이는 ‘널 안지 않을 수 있어야지(Hold you tight)’, 사랑하는 누군가를 향한 고백을 담은 애틋한 가사의 ‘그댄 모르죠(You never know)’, 편안한 꿈속으로 데려가는 듯한 느낌을 주는 ‘잘 자요(Good night)’까지 총 6곡이 수록됐다. 첸은 “지난 앨범을 요약하는 단어가 위로였다면 이번에는 사랑”이라며, “‘사랑받고 사랑하는 사람이 됐으면 좋겠다’가 이번 앨범의 메시지”라고 소개했다.한편, 가수 첸은 금일(1일) 오후 6시 미니 2집 앨범 ‘사랑하는 그대에게(Dear my dear)’ 및 타이틀곡 ‘우리 어떻게 할까요(Shall we?)’를 발표했다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr