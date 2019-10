엔쿠스, ‘쇼업’서 완벽 칼군무

[연예팀] 12인조 신인 보이그룹 N.CUS가 etn연예채널 ‘쇼업(SHOW UP)’에 출연했다.신인 대형 보이그룹 N.CUS가 ‘쇼업’에 출연해 데뷔 미니앨범 [MATCHLESS LOVE]의 타이틀 곡 ‘SUPER LUV’의 무대를 선보여 눈길을 모았다.30일 방송에서 N.CUS는 화이트 컬러가 돋보이는 의상으로 완벽한 칼군무를 선보이며 눈길을 모았다. 또한 멤버들의 능숙한 무대매너와 압도적인 카리스마로 시선을 사로잡아 실력을 입증시켰다.N.CUS의 데뷔 미니앨범 [MATCHLESS LOVE]는 타이틀 곡 ‘SUPER LUV’를 시작으로 ‘Come With Me’ ‘걸음아 (Take Me To Her)’까지 트랜디하고 감각적인 멜로디와 가사로 총 3곡이 담겨져 있다.타이틀곡 ‘SUPER LUV’는 힙합과 EDM이 조화를 이뤄 트렌디하고 파워풀하면서도 섬세한 사운드로 채워졌다. 12명의 서로 다른 매력과 카리스마가 돋보이며 사랑을 쟁취하기 위해 모든 것을 걸겠다는 내용을 담았다.팀명 N.CUS는 ‘No. Competitors Under the Sky’의 약자로 ‘하늘 아래 적수가 없다’라는 의미가 담겨있다.한편, 12인조 신인 보이그룹 N.CUS는 8월27일 데뷔 미니 앨범 [MATCHLESS LOVE] 발매 후 활발한 활동을 전개하고 있다.(사진출처: etn연예채널 ’쇼업’ 방송 캡처)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr