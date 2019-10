그룹 슈퍼엠./ 사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]그룹 슈퍼엠의 한국 팝업스토어가 오는 7일부터 13일까지 서울 압구정동 SM 셀러브리티 센터에서 열린다.미국 팝업스토어는 6일부터 13일까지(현지시간) LA 할리우드의 대표적인 관광지 중 하나인 워크 오브 페임(Walk Of Fame)이 있는 7080 할리우드 대로에서 열린다.이번 팝업스토어에서는 첫 미니 앨범 ‘SuperM’의 뮤직비디오 및 연습 영상, 비하인드 사진 등 SuperM의 여러 콘텐츠를 체험할 수 있다. 관련 상품들도 만날 수 있으며 페이퍼 슬로건 증정, 스탬프 모으기 등 다양한 이벤트도 함께 펼쳐질 예정이다.‘SuperM’은 4일 오후 6시 멜론, 플로 등 국내 음악 사이트에서 발매된다. 타이틀곡 ‘Jopping’ 뮤직비디오는 이날 오후 1시 선공개된다.슈퍼엠은 5일(현지시간) 미국 할리우드의 캐피톨 레코즈 타워에서 야외 쇼케이스 ‘SuperM : Live From Capitol Records in Hollywood’를 개최하고 신곡 무대를 최초 공개한다. 이날 현장은 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 단독으로 전 세계 생중계된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr