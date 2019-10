영화 ‘겨울왕국2’ 주제곡 ‘숨겨진 세상’ 뮤직 예고편. /사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아



[텐아시아=김지원 기자]애니메이션 영화 ‘겨울왕국2’의 ‘숨겨진 세상(Into The Unknown)’ 뮤직 예고편이 공개됐다.‘겨울왕국2’는 숨겨진 과거의 비밀과 새로운 운명을 찾기 위해 모험을 떠나는 엘사와 안나의 이야기를 그린 작품으로, ‘겨울왕국’ 1편은 국내 최초이자 유일하게 천만 애니메이션 영화라는 타이틀을 갖ㅈ고 있다.1편에서 엘사의 주제곡인 ‘Let It Go’의 신드롬을 이을 ‘겨울왕국 2’의 주제곡은 ‘숨겨진 세상’으로, 뮤직 예고편은 경이로운 비주얼과 음악의 향연으로 전 세계인의 눈길을 사로잡았다. ‘숨겨진 세상‘은 ‘Let It Go’로 2014년 제86회 미국 아카데미 시상식에서 주제가상을 거머쥔 작곡 및 작사가 크리스틴 앤더슨 로페즈와 로버트 로페즈가 크리스 벅, 제니퍼 리 감독과 다시 만나 작업한 곡이다. ‘Let It Go’와 마찬가지로 ‘숨겨진 세상’ 역시 엘사의 주제곡으로, 전편에 이어 ‘겨울왕국 2’에서도 엘사 목소리를 연기한 이디나 멘젤이 직접 ‘숨겨진 세상’을 불러 엘사의 감정과 이야기를 한층 풍성하게 전하고 전 세계인의 귀를 감미로운 음색으로 물들인다. 또한 엘사가 자신을 부르는 의문의 목소리를 따라 펼쳐지는 황홀한 영상미는 보는 이들을 환상적인 마법의 세계로 이끈다.예고편이 공개된 날 미국에서는 ‘겨울왕국2’의 주제곡 ‘숨겨진 세상’을 선사할 가수로 빌보드 차트를 휩쓸며 전 세계적으로 인기를 모은 락 밴드 ‘패닉! 앳 더 디스코(Panic! at the Disco)’의 브랜든 유리가 뽑혔다. 엘사의 주제곡을 남성 아티스트가 부른다는 소식은 관객들에게 궁금증을 자아내고 있으며, 국내에서 ‘겨울왕국 2’의 주제곡을 노래할 아티스트를 향한 관심도 높아지고 있다.‘겨울왕국2’는 오는 11월 개봉 예정이다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>