최희서, 결혼식 사진 공개

최희서/사진=최희서 인스타그램

최희서/사진=최희서 인스타그램

배우 최희서가 결혼식 사진을 공개했다.배우 최희서는 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "2019.09.28 I SWEAR I HAD SO MUCH FUN ON MY WEDDING. 결혼식에는 꽃과 음악과 술과 사랑하는 사람들이 있었고 우린 무지하게 재밌게 놀았다!!"라는 글과 사진을 게재했다.공개된 사진에는 최희서가 순백의 웨딩드레스를 입고 우아한 자태를 취하고 있는 모습들이 담겨 있다.앞서 그는 지난 28일 동갑내기 연인과 결혼식을 올렸다.당시 최희서는 "'이 나이에 결혼을 해버리면, 괜찮은 건가' 이런 생각도 들었다"고 털어놓았다.더불어 "대학교 동기이고 동갑내기다. 6년을 교제했다. 소속사가 없었을 때 함께 기차를 타고 지방 촬영을 가주던 연인이다. 그런 세월을 같이 지내온 친구다. '박열'의 성공 이후 주어진 많은 기회에 대해 같이 기뻐해준 친구다. 그래서 나를 누구보다 잘 이해해준다"고 덧붙였다.김정호 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com