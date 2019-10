그룹 원어스. / 서예진 기자 yejin@

[텐아시아=김하진 기자]“‘어스(US)’ 시리즈의 마지막 음반이어서 더 열심히 준비했습니다!”그룹 원어스가 30일 오후 4시 서울 청담동 일지아트홀에서 열린 세 번째 미니음반 ‘플라이 위드 어스(FLY WITH US)’의 발매 쇼케이스에서 이같이 말했다.‘FLY WITH US’는 지난 1월 발표한 데뷔 음반 ‘라이트 어스(LIGHT US)’와 두 번째 미니음반 ‘레이즈 어스(RAISE US)’의 뒤를 잇는 ‘어스(US)’ 3부작 시리즈의 마지막을 장식하는 음반이다.원어스는 “1, 2집에 이은 ‘어스’ 시리즈의 마지막 결실을 잘 마무리 짓고 싶어서 열심히 준비했다. 사랑해주시길 바란다”고 강조했다.원어스의 이번 새 음반에는 타이틀곡 ‘가자’를 비롯해 ‘인트로 : 플라이 투 더 문(Intro : Fly me to the moon)’ ‘윙윙윙윙 (Plastic Flower) ‘블루 스카이(Blue Sky)’ ‘레벨 업(Level Up)’ ‘스탠드 바이(Stand By)’ 등 다채로운 장르의 6곡이 담겼다.‘가자’는 흥겨운 멜로디의 댄스 장르로, 가사에는 달 밤 아래에서 펼쳐지는 즐거운 한때를 풀어냈다. 지금까지 원어스가 선보인 장르와는 다른 시도가 돋보인다. 뮤직비디오는 쟈니브로스의 홍원기 감독이 연출을 맡아 한국의 미(美)를 담아, 웅장하면서 풍요로운 분위기를 자아냈다.원어스의 새 음반 이날 오후 6시 각 음악 사이트를 통해 공개된다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr