그룹 원어스의 새 음반 재킷. / 제공=RBW

[텐아시아=김하진 기자]그룹 원어스(ONEUS)의 세 번째 미니음반 ‘플라이 위드 어스(FLY WITH US)’를 오늘(30일) 오후 6시 각 음악사이트에 공개한다.이번 새 음반의 타이틀곡 ‘가자 (LIT)’는 트랩 힙합을 장르로, 원어스의 색다른 시도가 돋보이는 곡이다. 가사에는 달 밝은 밤 아래 화려하게 펼쳐지는 즐거운 한때를 풀어냈으며, 한글의 멋을 살려낸 가사에 민요를 더해 흥을 돋울 예정이다.원어스는 이번 음반에 ‘가자’를 비롯해 ‘Intro : Fly me to the moon’ ‘윙윙윙윙’ ‘Blue Sky’ ‘Level Up’ ‘Stand By’ 등 6곡을 채웠다. 멤버 레이븐과 이도가 6번 트랙을 제외한 모든 곡의 작사·작곡에 참여했다.이로써 원어스는 데뷔 음반부터 이어온 ‘어스(US)’ 시리즈의 3부작을 마무리한다. 데뷔 음반 ‘라이트 어스(LIGHT US)”에서 태양의 빛, 두 번째 미니음반 ‘레이즈 어스(RAISE US)’에서 지구의 시간, 이번 ‘FLY WITH US’는 달의 공간으로 비상이라는 주제를 담아 ‘태양의 빛이 지구의 시간을 지나 달의 공간으로 비상해 가는 과정’을 담아냈다.내놓는 음반마다 안정적인 라이브 실력과 역동적인 안무로 주목받는 원어스가 이번 ‘가자’를 통해서는 어떤 매력을 보여줄지 주목된다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr