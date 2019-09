제공=KQ엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]그룹 에이티즈(ATEEZ)가 지난 29일 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규음반 ‘트레져 EP.핀 : 올 투 액션(TREASURE EP.FIN : All To Action)’의 곡 목록과 단체 사진을 공개했다.에이티즈는 오는 10월 8일 공개하는 새 음반에 타이틀곡 ‘원더랜드(WONDERLAND)’를 비롯해 ‘다즐링 라이트(Dazzling Light)’ ‘안개’ ‘프레셔스(Precious)’ ‘윈(WIN)’ ‘이프 위드아웃 유(If Without You)’ ‘친구’ 등 11곡을 담았다.단체 사진에는 불꽃 앞에서 같은 곳을 응시하는 에이티즈의 모습이 담겼다. 한층 성숙하고 카리스마 넘치는 모습을 강조해 새 음반에 대한 팬들의 기대를 높였다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr