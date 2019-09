그룹 뉴이스트의 컴백 티저 영상 / 사진제공=플레디스엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 뉴이스트가 오는 10월 21일 컴백한다.30일 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 뉴이스트 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범을 암시하며 상상력을 자극하는 스토리를 담은 ‘프리 트레일러(PRE-TRAILER)’ 영상을 깜짝 공개했다.모래 아트로 공개된 이번 영상에는 신비로운 분위기의 연주와 더불어 빛과 함께 뿌려지는 모래알 위에 다섯 개의 검을 시작으로 지난 앨범을 통해 등장한 의문의 거울이 다시금 나타나 몰입감을 선사했다.이어 시간의 흐름을 표현하며 리본으로 묶인 상자와 숲이 우거진 정원에 놓여진 테이블이 연이어 등장해 완전히 색다른 분위기를 완성해갔고, 테이블 위에 묶여진 상자의 리본이 서서히 풀려진 모습이 선보여 앞으로 뉴이스트가 펼쳐낼 새로운 이야기와 음악에 대한 기대감을 한층 높였다.영상 말미에는 “The book has been closed”, “And shall we meet at ___________?” 라는 궁금증을 유발하는 문구가 등장했다.이번 앨범은 미니 6집‘Happily Ever After(해필리 에버 애프터)’ 이후 약 6개월 만의 신보다. 특히 지난 앨범으로 기사 3부작을 마무리한 뉴이스트 새로운 시작을 알리는 앨범이기도 하다.소속사 측은 뉴이스트의 새로운 시도와 변화를 예고하는 앨범이 될 것이라고 알렸다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr