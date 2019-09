그룹 멋진녀석들 콘셉트 이미지. 사진제공=디엔에이 엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]그룹 멋진녀석들이 27일 0시 두 번째 미니앨범 ‘We’re Not Alone_Chapter 1 : It’s you의 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 사진 속에는 화려한 장식이 부착된 정장을 입은 멋진녀석들의 모습이 담겼다.멋진녀석들은 지난 17일 컴백 일정을 공개하며 본격적으로 컴백 카운트다운에 돌입했다.멋진녀석들은 장신의 멤버들로 구성된 그룹이다.‘We’re Not Alone_Chapter 1 : It’s you 는 오는 10월 9일 정오에 발매된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr