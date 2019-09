‘올데이아웃’ 포스터./ 사진제공=CJ ENM

[텐아시아=김수경 기자]복합 공연 ‘올 데이 아웃 2019 서울(ALL DAY OUT 2019 SEOUL, 올데이아웃)’이 라인업을 27일 공개했다.메인 스테이지인 데이 아웃 스테이지(DAY OUT STAGE)는 오는 10월 12~13일 서울 노들섬 일대에서 펼쳐진다.지코, 이센스, 메킷레인fpzhwm(나플라, 루피, 블루, 오윈오바도즈, 영웨스트), 하이라이트레코즈(팔로알토, 허클베리피, 레디, 지투, 스웨이디), 콜드, 탕디어썸&제8기후대 등이 12일 출연한다.13일에는 ‘쇼미더머니8’ 서울 콘서트가 개최된다. 나플라, 수퍼비&언에듀케이티드 키드, 릴보이, 베이식 등 지난 시즌 화제의 출연진도 함께 한다.또 파티 콘텐츠와 클럽 공연 스테이지인 클럽ADO(CLUB ADO)에는 팔로알토, YDG, DJ DOC, 저스디스, 누리코, TENX10N가 12일 라인업에 이름을 올렸다. 13일에는 리짓군즈, 맥대디, 크루셜스타, 니화, 오담률, 체리콕, Xbf with 불리더바스타드 등 라이징 아티스트들이 연달아 공연을 선보인다.이 외에도 스트릿 패션과 스트릿 아트를 선보이는 스타일 스튜디오(STYLE STUDIO)에서도 양일간 국내 정상급 DJ들의 디제잉이 예정돼 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr