그룹 원어스./사진제공=RBW

[텐아시아=태유나 기자]그룹 원어스(ONEUS)가 새 미니앨범 완전체 포토 티저가 공개됐다.원어스는 26일 자정 공식 SNS에 세 번째 미니앨범 ‘FLY WITH US'(플라이 위드 어스)의 콘셉트가 담긴 완전체 포토 티저를 게재했다.공개된 사진 속 원어스는 한복을 현대적으로 재해석한 의상으로 한국적인 색채를 표현했다. 특히 ‘ONEUS’가 새겨진 병풍을 배경으로 옥좌를 에워싼 멤버들은 화려하고 매혹적인 분위기로 시선을 사로잡는다.또 다른 사진 속 원어스는 한옥의 전통 창호가 돋보이는 누각 아래에서 현대적인 분위기로 시크한 매력을 발산하고 있다. 이처럼 한국적인 감성과 현대적인 감각이 조화를 이룬 포토 티저를 통해 화려한 모습부터 시크한 모습까지 넘나드는 매력을 뽐낸 원어스의 새 앨범에 대한 기대감이 높아지고 있다.‘FLY WITH US’는 ‘US’ 시리즈의 마지막 페이지를 장식하는 앨범으로, 너와 나, 우리가 함께 날개를 펴고 비상하자는 의미를 담았다. 원어스는 오는 30일 오후 6시 ‘FLY WITH US’를 발표하고 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr