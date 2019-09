래퍼 블루./ 사진제공=메킷레인레코즈

[텐아시아=김수경 기자]힙합 레이블 메킷레인 레코즈 소속 래퍼 블루(BLOO)가 지난 25일 오후 6시에 새로운 EP 앨범 ‘It’s not Love, I’m just Drunk’를 발표했다.이번 앨범에는 선공개 싱글 ‘달의아이’를 포함해 6곡이 수록됐다. 블루만의 애절한 스토리를 풀어낸 앨범이다.프로듀서 TOIL이 ‘달의아이’에 이어 모든 앨범의 프로듀싱에 참여했다. 블루가 직접 앨범 믹싱에 참여했다.블루는 이번 EP 앨범 발매를 맞이하여 앨범 머천다이즈를 선보일 예정에 있다.‘It’s not Love I’m just Drunk’는 전 음원사이트와 메킷레인 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr