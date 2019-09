그룹 엑소 첸의 두 번째 미니앨범 ‘사랑하는 그대에게’ 티저 이미지 / 사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]

그룹 엑소의 첸이 새 미니앨범 ‘사랑하는 그대에게 (Dear my dear)’ 두 번째 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.



26일 첸의 공식 SNS 채널에는 타이틀 곡 ‘우리 어떻게 할까요 (Shall we?)’와 수록곡 ‘그대에게 (My dear)’ ‘잘 자요 (Good night)’ 등 신곡 3곡의 하이라이트를 라이브로 들려주는 첸의 영상이 공개돼 팬들을 설레게 만들었다.





타이틀곡 ‘우리 어떻게 할까요 (Shall we?)’는 히트메이커 Kenzie(켄지)가 작업한 레트로 팝 곡이다. 가사에는 늦은 밤 상대방과 헤어지기 싫은 남자의 솔직한 마음을 아날로그 감성으로 풀어냈으며, 첸의 성숙한 보컬이 곡의 매력을 배가시킨다.





또한 ‘그대에게 (My dear)’는 화려한 전개가 돋보이는 브릿 팝 곡으로, 첸의 첫 솔로 앨범 수록곡 ‘꽃 (Flower)’을 만든 실력파 작곡가 김제휘와 또 한번 호흡을 맞췄다. 특히 첸도 작사에 참여해 이별마저 아름다운 사랑 이야기를 표현했다.





‘잘 자요 (Good night)’는 따뜻한 메시지의 힐링 발라드 곡으로, 옆에서 속삭이듯 노래하는 첸의 보이스에 몽환적인 사운드와 코러스가 어우러져, 마치 편안한 꿈 속으로 데려가는 듯한 느낌을 선사한다.





첸의 ‘사랑하는 그대에게 (Dear my dear)’는 오는 10월 1일 오후 6시 각 음원사이트에서 공개된다.



