그룹 세러데이 주연

[텐아시아=이승현 기자]그룹 세러데이 주연이 20일 오후 서울 청담동 일지아트홀에서 세 번째 싱글 ‘IKYK’(I Know You Know, 아이 노우 유 노우) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.세러데이(하늘, 주연, 유키, 아연, 민서) 타이틀 ‘뿅 (BByong)’은 색소폰 리프 기반의 파워풀한 트랙과 중독성 강한 멜로디가 인상적인 곡이다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr