가수 강다니엘

[텐아시아=서예진 기자]가수 강다니엘이 20일 오후 인천국제공항을 통해 솔로 데뷔 앨범 ‘color on me’ 발매 기념 팬미팅 ‘KANG DANIEL FANMEETING : COLOR ON ME IN KUALA LUMPUR’ 공연을 위해 말레이시아 쿠알라룸푸르로 출국하고 있다.서예진 기자 yejin@tenasia.co.kr