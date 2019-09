그룹 업텐션의 이진혁 태국 팬미팅 현장./사진제공=티오피미디어

[텐아시아=태유나 기자]그룹 업텐션 멤버 이진혁의 태국 팬미팅 ‘진혁:해 [T.Y.F.L] in Thailand’가 성공리에 마무리됐다.지난 15일 태국 BCC홀에서 ‘진혁:해 [T.Y.F.L] in Thailand’가 개최됐다. 팬들의 뜨거운 응원 속에 시작된 팬미팅에서 이진혁은 마이클 잭슨의 ‘XSCAPE’(엑스케이프)부터 솔로 버전으로 재구성한 ‘거북선’, 업텐션의 ‘예뻐’까지 다양한 무대를 선보이며 팬들을 환호케 했다.이진혁은 태국 팬미팅을 위해 새롭게 작성한 ‘진혁의 하루’를 통해 하루 일과를 팬들과 공유했다. 이어 노래 맞히기 등 다양한 게임으로 팬들과 직접 소통하며 특별한 추억을 만들었다. 또한 팬미팅이 마무리된 뒤에는 이진혁이 태국 팬미팅을 준비하며 촬영한 깜짝 영상 편지가 공개돼 팬들에게 감동을 선사했다.특히 이진혁의 팬미팅을 취재하기 위해 ‘PPTV’ ‘True Inside’(트루 인사이드) ‘Daily News’(데일리 뉴스) 등 주요 방송 및 뉴스 120여 곳의 매체들이 현장을 찾아 뜨거운 열기를 보여주기도 했다.이진혁은 지난달 10일 첫 개인 팬미팅 ‘진혁:해 [T.Y.F.L]’를 열었다. 오는 10월 13일 대만 팬미팅 ‘진혁:해 [T.Y.F.L] in Taiwan’을 개최할 예정이다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr