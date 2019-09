사진=임창정 공식 SNS 영상 캡처

[텐아시아=태유나 기자]가수 임창정이 통 큰 이벤트를 개최한다.임창정은 지난 12일 공식 SNS 채널에 커버 빅리그 예고 영상을 게재됐다.공개된 영상 속 임창정은 “재미있는 일이 벌어집니다. YES IM 엔터테인먼트가 주최하는 제1회 YES IM 커버 빅리그가 개최됩니다”라며 콘테스트를 소개했다.특히 임창정은 “가장 많은 사랑을 받은 영상을 올린 분들께는 어마어마한 상금이 기다리고 있습니다. 저보다 노래를 잘 하시는 분들이 많으니까 연습해서 많이 올려주시면 감사하겠습니다”라고 참여도 독려하고 있다.커버 빅리그는 YES IM 엔터테인먼트 공식 홈페이지에서 신청서와 MR 음원을 다운로드 후 홈페이지 내 게시판에 접수하면 된다. 그 후 임창정의 정규 15집 타이틀곡 ‘십삼월’ 또는 수록곡 ‘구월’의 커버 영상 콘텐츠를 SNS 채널에 ‘커버빅리그’ ‘임창정15집’ ‘예스아이엠엔터테인먼트’ 해시태그와 함께 업로드하면 참여가 완료된다.우승자는 오는 30일 공개될 예정이다. 최종 우승자에겐 상금 1000만원이 주어진다. 이외에도 홍보상과 인기상, 특별상 등도 마련돼 팬들과 임창정의 센스가 돋보일 색다른 소통도 예고하고 있다.앞서 임창정은 정규 15집 발매 직후 각종 음원사이트 차트인을 기록해 대중의 여전한 관심을 입증했다.임창정의 커버 빅리그는 오는 17일부터 21일까지 진행되며 자세한 내용은 오는 16일 오후 1시 YES IM 엔터테인먼트 공식 홈페이지와 임창정 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr