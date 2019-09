그룹 하이라이트 이기광./ 사진=텐아시아DB

[텐아시아=노규민 기자]그룹 하이라이트 멤버 이기광이 추석을 맞아 깜짝 선물을 준비했다.11일 이기광은 하이라이트 오피셜 사운드 클라우드 계정을 통해 솔로곡 ‘Cotton Candy’ 음원을 업로드했다. 풍성한 한가위를 맞아 팬들을 위한 깜짝 음원을 공개한 것.공개된 ‘Cotton Candy’는 지난 3월, 이기광이 군입대 전 가졌던 솔로 콘서트에서 공개했던 미발매 곡으로, 사랑에 빠져 어쩔 줄 모르는 상태를 노래한 힙합곡.“넌 솜사탕같이 너무너무 여려/ 그런 난 난 너의 달콤함에 끌려/I need u to love me ,I need u to love me/너란 중독에 어린아이처럼 빠져/그런 넌 넌 내 마음을 점점 녹여/I need u to love me/I need u to love me” 라며 사랑을 달콤한 솜사탕에 재치있게 비유, 팬들을 생각하는 이기광의 애틋한 마음을 엿볼 수 있었다.‘Cotton Candy’는 이기광이 입대 전 솔로 콘서트에서 깜짝 공개했던 총 4곡의 신곡으로 ‘파라다이스’이후 공개된 2번째 곡. 사운드클라우드를 통해 3,4번째 곡을 순차적으로 무료공개할 예정이다.이기광은 지난 4월 18일 입대 후 경기남부 지방경찰청에서 의무경찰로 현재 군 복부 중이다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr