싱어송라이터 램씨./ 사진제공=해피로봇레코드

[텐아시아=김수경 기자]싱어송라이터 겸 프로듀서 램씨(LambC)가 10일 정오 새 디지털 싱글 ‘YOU’를 발매했다.이번에 발매되는 램씨의 새 싱글은 서울음악창작지원센터에서 지원하는 우수뮤지션창작지원사업의 일환으로 제작됐다. 지난 5월 발매된 EP ‘Green is the new Black’ 이후 네 달여 만에 선보이는 신곡이기도 하다.‘YOU’는 램씨 특유의 밝고 편안한 멜로디가 돋보이는 곡이다.피처링에는 밴드 소란의 보컬 고영배가 지원사격에 나섰다. 일반적인 피처링의 구성과는 조금 다르게 가사를 주고 받는 형태라 더욱 친근하게 대화하는 듯한 느낌을 받을 수 있다.램씨는 박지민, 이민혁, 최정윤, 다린 등 다양한 가수들의 앨범에 참여하며 프로듀서로서의 입지도 꾸준히 다지고 있다. 오는 29일 페스티벌 ‘사운드바운드’에 참여하며 팬들과 다방면으로 활발하게 소통할 예정이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr