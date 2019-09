사진=강다니엘 인스타그램 캡처

[텐아시아=우빈 기자]가수 강다니엘이 방콕 팬미팅을 행복하게 마무리했다.강다니엘은 8일 오전 자신의 인스타그램에 “2019.09.07 KANG DANIEL FANMEETING : COLOR ON ME IN BANGKOK 방콕, 즐거웠습니다!”라는 글과 함께 팬미팅 사진을 게재했다.공개된 사진에는 강다니엘이 팬미팅 무대에 누워 현장을 찾은 팬들과 함께 찍은 모습이 담겨있다. 핫핑크 블라우스와 바지를 입은 강다니엘의 큰 키와 함께 해맑은 미소가 돋보인다.강다니엘은 7일 오후 방콕에서 단독 팬미팅을 개최하고 팬들과 소통했다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr