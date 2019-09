유승준 SNS에 성경글귀 인용해 근황 전해

유승준 성경글귀 근황 / 사진 = 유승준 SNS

가수 유승준(미국명 스티브 유)이 성경글귀를 인용한 SNS 게시물로 근황을 전했다.유승준은 3일 인스타그램 계정에 "철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 사람이 그 친구의 얼굴을 빛나게 하느니라(Now u know Something is about to go down. As iron sharpens iron, so one person sharpens another)"고 적었다. 이는 성경 글귀 중 일부다.함께 공개된 사진에는 탄탄한 몸매를 과시하는 유승준과 그의 친구로 짐작되는 사진이 함께 올라왔다.한편 병역 기피 의혹을 받고 있는 유승준은 오는 20일 서울고등법원에서 사증발급 거부 취소소송 파기 환송심을 앞두고 있다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com