그룹 라붐의 해인 / 사진제공=글로벌에이치미디어

[텐아시아=우빈 기자]그룹 라붐의 해인이 치명적인 눈빛으로 팬심을 홀렸다.3일 라붐의 공식 SNS를 통해 해인의 첫 번째 정규앨범 ‘Two Of Us’ 티저 이미지가 공개됐다.공개된 사진 속 해인은 치명적인 눈빛과 분위기로 시선을 사로잡고 있다. 특히 한층 더 성숙해진 비주얼이 돋보인다.라붐은 오는 19일 데뷔 5년 만에 첫 정규앨범 ‘Two Of Us’를 발매한다. 멤버 전원이 앨범 작업에 참여해 음악적 역량을 발휘했다.그동안 ‘체온’ ‘불을 켜’ 등 성숙한 매력으로 이미지 변신에 성공한 라붐은 ‘Two Of Us’를 통해 더 고혹적이고 섹시한 매력을 강조할 예정이다.라붐의 ‘Two Of Us’ 는 오는 19일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr