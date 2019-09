엔쿠스가 신촌에 떴다...타이틀곡 ‘SUPER LUV’부터 BTS 커버까지

[연예팀] 12인조 신인 보이그룹 엔쿠스(N.CUS)가 데뷔 미니앨범 [MATCHLESS LOVE] 발매 이후 개최한 버스킹을 성공적으로 마무리했다.지난달 27일 데뷔 쇼케이스 이후 개최된 신촌 버스킹 무대에서 엔쿠스는 데뷔 미니앨범의 타이틀곡 ‘SUPER LUV’를 비롯해 수록곡 ‘Come With Me’ ‘걸음아(Take Me To Her)’를 선보여 큰 호응을 얻었다. 또한 방탄소년단(BTS)의 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat.Halsey’와 세븐틴의 ‘만세’ 커버 무대를 선보여 시선을 사로잡았다.특히 버스킹 이후 다양한 유튜브 채널을 통해 공개된 버스킹 영상을 통해 국내 뿐만 아니라 해외의 K팝 팬들의 뜨거운 관심을 얻고 있다. 소속사 규리엔터테인먼트의 공식 유튜브 채널과 구독자 82만 명으로 잘 알려진 ‘데일리버스킹(Daily Busking)’ 채널에 게재된 타이틀곡 ‘SUPER LUV’ 영상에서는 멤버들의 칼군무 뿐만 아니라 현장의 뜨거운 열기가 함께 담겨 떠오르는 대세임을 입증하기도 했다.엔쿠스의 데뷔 미니앨범 [MATCHLESS LOVE]는 타이틀곡 ‘SUPER LUV’를 시작으로 ‘Come With Me’ ‘걸음아 (Take Me To Her)’까지 트랜디하고 감각적인 멜로디와 가사로 총 3곡이 담겨져 있다. 타이틀곡 ‘SUPER LUV’는 힙합과 EDM이 조화를 이뤄 트렌디하고 파워풀하면서도 섬세한 사운드로 채워졌다. 12명의 서로 다른 매력과 카리스마가 돋보이며 사랑을 쟁취하기 위해 모든 것을 걸겠다는 내용을 담았다.독보적인 비주얼과 입증된 실력으로 차세대 아이돌로 주목받고 있는 12인조 신인 보이그룹 엔쿠스는 리더 이오스를 중심으로 환, 명, 서석진, 성섭, 호진, 은택, 순, 이프(IF), 유안, 승용, 현민으로 구성됐다. 팀명 엔쿠스는 ‘No. Competitors Under the Sky’의 약자로 ‘하늘 아래 적수가 없다’라는 의미가 담겨있다.(사진: 규리엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr