사이먼도미닉 ‘화기엄금’./ 사진제공=AOMG

[텐아시아=김수경 기자]래퍼 사이먼 도미닉이 3일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 EP ‘화기엄금(No Open Flames)’을 발매한다.이전 정규앨범 ‘DARKROOM’과는 상반된 사운드와 분위기, 새로운 시도가 엿보이는 ‘화기엄금’에는 7트랙과 4편의 뮤직비디오가 담겼다.이번 앨범에는 타이틀곡 ‘GOTT (지오티티)(Feat. MOON, 우원재 & Jvcki Wai)’를 비롯해 ‘intro’‘DAx4 (다다다다)’‘make her dance (메이크 허 댄스)(Feat. Loopy & Crush)’‘POSE! (포즈!)(Feat. 염따)’‘room type (룸 타입)’‘ya ain’t gang (연양갱)(Feat. JayAllDay & SIMO of Y2K92)’까지 수록됐다.‘GOTT(GooseBumps On The Track)’라는 타이틀곡명에 걸맞게 프로듀서 구스범스(GooseBumps)가 전 트랙을 프로듀싱했다.또 이번 앨범에 참여한 8명의 피처링 아티스트 우원재, 문(MOON), 재키와이(Jvcki Wai), 루피(Loopy), 크러쉬(Crush), 염따, 제이올데이(JayAllDay), 시모(SIMO of Y2K92)는 각각의 개성으로 다양하면서도 균형감 있는 시너지를 발산하며 앨범의 완성도를 높였다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr