그룹 원어스./ 사진제공=RBW

[텐아시아=김수경 기자]그룹 원어스(ONEUS)가 오는 30일 컴백을 확정했다.소속사 RBW는 2일 “원어스가 선보일 세 번째 미니앨범 ‘FLY WITH US’는 ‘US’ 시리즈 3부작의 완결편으로 원어스만의 폭넓은 음악 세계를 보여줄 예정이다”라고 밝혔다.이로써 원어스는 지난 5월 발표한 두 번째 미니앨범 ‘RAISE US’ 이후 4개월 만에 신보를 발표하게 됐다.원어스는 올해 1월 첫 번째 미니앨범 ‘LIGHT US’로 데뷔했다. ‘RAISE US’를 통해 작사, 작곡은 물론 안무 창작 능력까지 갖춘 완성형 아이돌로 눈도장을 찍었다.데뷔앨범 ‘LIGHT US’로 사람들이 비춰주는 ‘빛(사랑)’으로 탄생한 원어스의 모습을 보여줬다. ‘RAISE US’를 통해서는 그 빛으로 높이 떠오른 원어스의 모습을 그려냈다.‘FLY WITH US’에서는 ‘원어스’라는 세계에서 우리(US)가 꿈꿔왔던 하나의 세상(ONE)을 이루기 위해 함께 비상하자는 의미를 담았다.원어스는 21일 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 스페셜 라이브 콘서트 ‘FLY WITH US’를 개최하고 팬들과 만난다. 이는 데뷔 콘서트 ‘MASTERPIECE’ 이후 8개월 만이다. 티켓 예매는 2일 오후 8시 인터넷 예매 사이트인 YES24티켓과 인터파크에서 할 수 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr