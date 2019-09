[연예팀] 타겟이 강렬한 존재감을 드러냈다.타겟은 31일 오후 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연했다.이날 타겟은 강렬한 비트와 함께 ‘BABY COME BACK HOME’ 무대를 시작했다. 그 후 가사에 어울리는 퍼포먼스와 표정으로 개개인의 매력을 뽐냈다.특히 타겟은 한층 더 다이내믹해진 면모로 청춘들을 위한 메시지를 담은 ‘BABY COME BACK HOME’을 강조, 보는 이들을 사로잡기도 했다.현재 타겟은 ‘BABY COME BACK HOME’으로 활발하게 팬들을 만나고 있다.(사진출처: MBC ‘쇼! 음악중심’ 방송 캡처)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr