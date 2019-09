5S0S, 한국 음반 가게 보고 환호

5S0S "블랙핑크, 무대 멋있어" 평가

한국을 찾은 5SOS/ 사진=MBC 에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'

한국을 찾은 5SOS/ 사진=MBC 에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'

호주 출신 밴드 5SOS가 '어서와 한국은 처음이지'에 출연해 눈길을 끌었다.지난 29일 방송된 MBC every1 '어서와 한국은 처음이지'에는 밴드 5SOS가 국내 한 음반 매장을 찾는 모습이 그려졌다.'어서와 한국은 처음이지' 출연으로 화제가 된 밴드 5S0S(5 세컨즈 오브 서머)는 빌보드 톱스타로 2014년 앨범 'She Looks So Perfect'로 데뷔했다.5SOS 멤버는 루크 헤밍스, 마이클 클리포드, 캘럼 후드, 애쉬튼 어원이 있다. 5SOS는 2017년 인천 펜타포트 락 페스티벌 무대에 올라 국내 팬들을 만나기도 했다.특히 '어서와 한국은 처음이지'에서 국내 가수에 대해서도 관심을 보였다.마이클은 "우리 멤버들은 레코드 음반을 좋아한다. 앨범을 낼 때마다 레코드 음반도 같이 출시할 정도"라고 애정을 드러냈다. 음반 가게에서 자신들의 앨범을 찾은 뒤 블랙핑크 CD를 찾았다.5SOS 멤버 중 루크는 사전 인터뷰에서 "과거 한 공연장에서 무대를 본 적이 있다. 음악, 의상, 무대 매너도 멋있었다"고 블랙핑크의 무대를 회상하기도 했다.이은지 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com