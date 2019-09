사이먼 도미닉./ 사진제공=HNS HQ

[텐아시아=노규민 기자]사이먼 도미닉이 새 EP앨범 발표에 앞서 또 하나의 수록곡 뮤직비디오를 선공개했다.사이먼 도미닉은 31일 0시 AOMG 공식 유튜브 계정을 통해 새 EP앨범 ‘화기엄금 (No Open Flames)’ 수록곡 ‘ya ain’t gang (연양갱)(Feat. JayAllDay & SIMO of Y2K92)’ 뮤직비디오 풀버전을 업로드했다.앞서 공개한 ‘POSE! (포즈!)(Feat. 염따)’ 뮤직비디오를 통해 유쾌한 매력을 발산했던 사이먼 도미닉은 ‘ya ain’t gang’ 뮤비에서는 특유의 독보적인 카리스마를 자랑하며 이목을 집중시켰다.뮤직비디오 속 사이먼 도미닉은 곡의 강렬한 비트에 맞춰 폭발적인 래핑을 선보이고 있다. 여기에 피처링으로 참여한 제이올데이(JayAllDay), 시모(SIMO)의 케미가 어우러지며 더욱 기대감을 높이고 있다.사이먼 도미닉의 새 EP앨범 ‘화기엄금’은 타이틀곡 ‘GOTT (지오티티)(Feat. MOON, 우원재 & Jvcki Wai)’를 비롯한 총 일곱 개의 트랙으로 구성됐으며, 프로듀서 구스범스(GooseBumps)가 전곡 프로듀싱을 맡아 앨범의 완성도를 높였다.특히 앞서 선공개한 수록곡 ‘make her dance(메이크 허 댄스)’에 참여한 루피(Loopy), 크러쉬(Crush)를 비롯해 우원재, 제이올데이(JayAllDay), 재키와이(Jvcki Wai), 시모(SIMO of Y2K92), 염따, MOON 등 다양한 아티스트들이 피처링 지원사격을 펼쳐 더욱 기대를 모은다.‘화기엄금(No Open Flames)’은 오는 9월 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr