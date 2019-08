2019년 31주차 가온 소매점 앨범 차트./ 사진제공=가온차트

[텐아시아=김수경 기자]가온차트가 5일 “강다니엘의 ‘color on me’ 앨범이 2019년 31주차 주간, 7월 월간 소매점 앨범차트에서 1위를 차지했다”고 밝혔다.지난 29일 발매된 ‘color on me’ 앨범은 31주차(2019.07.28~2019.08.03) 소매점 앨범차트에서 20만1552장으로 1위에 랭크됐다. 발매 당일인 29일 월요일 오후 2시에 앨범 판매량이 가장 높았다.‘color on me’ 앨범은 7월 월간 소매점 앨범차트에서도 18만4797장으로 1위에 진입했다. 2위는 백현(BAEKHYUN)의 ‘City Lights – The 1st Mini Album’, 3위는 세훈&찬열의 ‘What a life – The 1st Mini Album’, 4위는 하성운의 ‘BXXX’, 5위는 NCT DREAM의 ‘We Boom – The 3rd Mini Album’이었다.31주차 일간 소매점 앨범차트에서는 28일 CIX(씨아이엑스)의 1st EP ALBUM `HELLO` Chapter 1. Hello, Stranger’, 29·31일·8월 2~3일 강다니엘의 ‘color on me’, 30·8월 1일 NCT DREAM의 ‘We Boom – The 3rd Mini Album’이 1위에 올랐다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr