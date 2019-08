‘세상에서 제일 예쁜 내 딸’ OST 온라인 커버 / 사진제공= KG컴퍼니, 모스트콘텐츠

[텐아시아=우빈 기자]여성 듀오 친자매의 라엘(Ra.L)이 참여한 KBS2 주말드라마 ‘세상에서 제일 예쁜 내 딸'(이하 ‘세젤예’) OST ‘You Are a Star’가 발매된다.자체 최고 시청률 33.6%를 기록하며 큰 사랑을 받고 있는 ‘세젤예’의 열번째 OST ‘You Are a Star’가 4일 정오에 공개된다.‘You Are a Star’는 어쿠스틱 기타 반주와 나른하면서 기대고 싶어지는 라엘의 부드러운 목소리가 돋보이는 곡이다.‘You Are a Star’가 OST가 된 과정이 독특하다. 이 노래는 라엘이 드라마의 BGM으로 쓰기 위해 작곡한 곡이었지만, 음악감독 개미가 모니터링 중 드라마의 흐름과 분위기가 잘 맞다고 판단해 라엘이 작사와 편곡까지 마친 후 OST가 됐다.실력파 싱어송라이터 라엘은 그의 친동생이자 재즈 보컬리스트로 활동하던 나오미(Omi)와 함께 ‘친자매’라는 그룹으로 활동하고 있다. 또한 다양한 드라마와 영화의 OST에 참여해 남다른 감성과 음악성을 보여주고 있다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr