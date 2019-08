강다니엘 ‘뭐해’ 뮤직비디오./사진제공=커넥트엔터테인먼트

[텐아시아=태유나 기자]가수 강다니엘의 신곡 타이틀곡 ‘뭐해(What are you up to)’ 뮤직비디오 조회수가 1000만 뷰를 돌파했다.강다니엘의 솔로 데뷔 앨범 ‘color on me’의 타이틀곡 ‘뭐해’ 뮤직비디오가 지난 2일 오후 7시 기준 유튜브 조회수 1,000만 뷰를 달성했다.‘뭐해’는 간결하면서도 인상적인 벨(Bell) 계열의 테마 바탕에 808 사운드와 몽환적인 신스 사운드, 대중적인 후렴구까지 더해진 곡이다. 한 번만 들어도 각인되는 쉬운 가사와 중독성 강한 후렴, 부드러운 멜로디로 이지 리스닝 곡이라는 평을 들으며 많은 사랑을 받고 있다.지난달 25일 공개된 ‘뭐해’ 뮤직비디오는 다양한 색감의 세트와 다채로운 의상, 독특한 소품들로 강다니엘의 ‘color(컬러)’를 표현했다. 여기에 해외 안무가 앙투안 등과 함께 힘을 준 강다니엘의 감각적인 퍼포먼스를 더해 국내뿐만 아니라 전 세계 네티즌들의 눈과 귀를 사로잡았다.1000만 뷰 달성 이후로도 여전히 빠른 조회수 증가율을 보이고 있는 ‘뭐해’ 뮤직비디오가 앞으로 달성할 기록 및 수치에 더욱 기대가 모인다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr