가수 겸 배우 임사완 팬미팅 포스터 / 사진제공=플럼액터스

[텐아시아=우빈 기자]가수 겸 배우 임시완이 팬미팅 장소와 날짜를 변경했다.오는 9월 7일 오후 5시 서울 흰물결 아트센터 화이트홀에서 열릴 예정이었던 임시완 팬미팅 ‘2019 임시완 팬미팅 ~ Close to You: 더 가까이 ~’이 9월 8일 오후 3시 예스24 라이브홀로 변경됐다.임시완 소속사 관계자는 “오랜만에 팬들과의 시간을 갖게 된 만큼 더욱 많은 팬들이 오실 수 있게끔 장소를 변경하게 됐다”며 “언제나 한결같은 마음으로 임시완 배우를 아껴주고 사랑해주시는 마음 너무 감사하고 기대하시는 만큼 멋진 팬미팅을 보여드리겠다”고 밝혔다.또한 팬들의 뜨거운 관심 속 임시완 역시 “오신 팬 분들 모두 실망 시켜드리지 않기 위해 더 열심히 준비를 하겠다”고 전해 기대감을 높였다.‘2019 임시완 팬미팅 ~ Close to You: 더 가까이 ~’의 티켓은 오는 5일 월요일 오후 2시에 하나티켓과 예스24티켓에서 동시에 진행된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr