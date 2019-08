소녀시대의 태연./사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]가수 태연이 참여한 호텔 델루나 OST Part.3 ‘그대라는 시’가 가온차트 30주차에서 3관왕의 영예를 안았다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 1일 “30주차(2019.07.21~2019.07.27) 디지털차트, 스트리밍차트, BGM차트에서 태연의 ‘그대라는 시’가 1위에 랭크되어 3관왕을 차지했다”고 발표했다.지난 25일 발매한 강다니엘의 ‘뭐해 (What are you up to)’는 다운로드차트에 1위로 진입했다.앨범차트는 세훈&찬열의 ‘What a life – The 1st Mini Album’ 앨범이 1위에 랭크됐으며, 지난 월요일 공개된 가온 리테일 앨범차트에서도 1위를 차지했다.아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0은 ‘방탄소년단’이 4주 연속 1위를 달리고 있으며, 글로벌 스타 라이브앱인 V LIVE에서 ‘BTS Live : 오랜만이에요’가 지난 주 가장 많은 사용자들의 선택을 받았다. 마이셀럽스의 인공지능 빅데이터에서는 방탄소년단의 매력 키토크를 ‘파급력이강한’, ’실력이좋은’, ’애교장인인’ 등으로 꼽았다.30주차 디지털차트 랭크된 신곡은 15위 강다니엘 ‘뭐해 (What are you up to)’, 83위 세훈&찬열 ‘What a life’, 86위 빈지노 (Beenzino) ‘Fashion Hoarder (Feat. ZENE THE ZILLA)’, 89위 마마무 (Mamamoo) ‘다 빛이나 (Gleam)’ 등이다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr