그룹 오마이걸 / 사진제공=WM엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 오마이걸(OH MY GIRL)이 썸머 패키지 앨범 ‘Fall in Love’의 첫 번째 개인 티저를 공개했다.31일 소속사 WM엔터테인트먼트는 공식 SNS채널에 ‘Fall in Love’의 콘셉트를 담은 개인 티저 이미지를 순차적으로 게재했다.공개된 이미지에서 오마이걸은 파란 하늘과 구름으로 가득 채워진 배경으로 핑크색과 스카이 블루로 포인트를 둔 화이트 컬러의 스포티한 의상을 입고, 건강미 넘치면서 싱그러운 매력을 드러냈다. 또한 오마이걸 멤버들은 헤어밴드, 포니테일 등 여름에 어울리는 발랄하면서도 깨끗한 스타일링과 특유의 상큼함으로 시선을 모으고 있다.특히 앞서 공개된 첫 티저에서부터 등장한 핑크색 종이비행기를 비롯해 롤러스케이트, 풍선 등 소품들이 어우러지며, 이번 컴백 콘셉트에 대한 궁금증을 증폭시키고 있다.오마이걸은 오는 8월 5일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 썸머 패키지 앨범 ‘Fall in Love’를 공개한다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr