NCT DREMA 'We Boom' /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)의 새 미니앨범 'We Boom(위 붐)'의 인기가 뜨겁다.지난 26일 발표한 NCT DREAM의 세 번째 미니앨범 'We Boom'은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 스웨덴, 핀란드, 그리스, 러시아, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 칠레, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 에스토니아, 파나마, 페루, 인도 등 전 세계 21개 지역 1위를 차지했다.앞서 미국 유명 매체 빌보드는 25일(현지시간) NCT DREAM의 컴백을 조명하며 "NCT DREAM이 신곡 'BOOM(붐)'을 통해 엄청난 성장과 폭발적인 매력을 보여준다", "'BOOM'의 매혹적인 뮤직비디오는 펜싱, 그림, 피아노 등 다양한 활동을 하는 멤버들의 모습과 예술적인 군무를 펼치는 멤버들의 모습을 교차해서 보여주며, 전하고자 하는 메시지를 잘 표현하고 있다"고 소개했다.더불어 영국 음악 전문 매거진 NME도 26일(현지시간) 홈페이지를 통해 "NCT DREAM은 'BOOM'으로 한층 성숙한 음악을 할 수 있다는 것을 보여주며, 뛰어난 보컬 실력을 발휘해 꿈을 향해 달려가는 서정적인 감성을 선사한다"고 호평했다.NCT DREAM의 세 번째 미니앨범 'We Boom'에는 타이틀 곡 'BOOM'을 비롯해 다양한 장르의 총 6곡이 수록되어 있다.NCT DREAM은 오는 28일 SBS '인기가요'에 출연해 타이틀 곡 'BOOM'과 수록곡 'STRONGER'(스트롱거)까지 2곡의 무대를 선사할 예정이다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com