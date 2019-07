오마이걸./ 사진제공=더블유엠엔터테인먼트

[텐아시아=노규민 기자]‘콘셉트 요정’ 오마이걸(OH MI GIRL)이 하늘 위로 의문의 메시지를 띄웠다.27일 소속사 WM엔터테인트먼트는 공식 SNS채널을 통해 오마이걸 썸머 패키지 앨범 ‘Fall in Love’로의 초대를 알리는 메시지 티저를 공개했다.티저 영상에는 오마이걸이 보낸 “Do you wanna bungee into my heart? You ready?”라는 의문의 메시지가 적혀있다. 파란 하늘과 핑크빛 구름위에 떠오른 메시지창은 오마이걸만의 상큼하면서도 신비로운 분위기가 감돌아 어떤 콘셉트로 컴백할지 궁금증을 더한다.앞서 오마이걸은 ‘WINDY DAY’, ‘내 얘길 들어봐’ 등 여름에 발매하는 앨범을 성공으로 이끌며 ‘썸머 요정’으로 자리매김해 이번 컴백에 대한 기대감을 더욱 증폭시키고 있다.‘Fall in Love’는 오는 8월 5일 각종 음원사이트를 통해 발매할 예정이다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr