강다니엘, “작곡가 분들이 ‘프로듀스’ 때보다 발전했다며 좋아해 줘”

[김영재 기자 / 사진 김치윤 기자] 가수 강다니엘이 그의 변화를 언급했다.25일 오후 서울시 광진구 예스24 라이브홀에서 강다니엘 데뷔 앨범 '컬러 온 미(color on me)' 발매 기념 쇼케이스가 개최됐다.앨범명 '컬러 온 미'에는 본연의 색을 향한 가수의 고민과 포부가 동시에 담겼다. 강다니엘은 "두 번째 트랙 '컬러(Color)'에서 따온 제목을 따왔다"며, "내가 가진 색깔에 담긴 무언가로 다수를 사로잡을 수만 있다면 얼마나 좋을까라는 생각을 했다. 그 색깔의 무한한 가능성을 바탕으로 많은 분들께 다양한 무대와 좋은 곡들을 선보이고 싶었다"고 했다.타이틀곡은 '뭐해(What are you up to)'다. 작곡가팀 디바인 채널(Devine Channel)의 곡으로, 강다니엘의 트렌디한 이미지를 극대화시켰다는 평이다. 강다니엘은 "신스 사운드와 808 사운드가 매력적인 곡"이라고 소개했다.첫 솔로 앨범인 만큼 가수는 인트로를 제외한 총 4곡('컬러' '뭐해' '호라이즌(Horizon)' '아이 호프(I HOPE)')의 작사에 참여했다. 강다니엘은 "디바인 채널 분들과 플로 블로(Flow Blow) 분들께서 작사를 도와주셨다"며, "작곡가님들을 (Mnet '프로듀스 101') 시즌2 때 처음 뵈었는데, 연습생이었던 내가 이제는 본인의 이야기를 쓸 수 있는 가수가 됐다며 좋아하시더라. 형 동생 하면서 좋게 작업하다 보니 좋은 음악이 나올 수 있었다"고 했다.한편, 가수 강다니엘은 금일(25일) 오후 6시 데뷔 앨범 '컬러 온 미(color on me)' 및 타이틀곡 '뭐해'를 발표했다.