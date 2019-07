[텐아시아=TV텐 영상취재팀 이새 기자]그룹 워너원의 센터였던 강다니엘이 드디어 솔로로 데뷔했다. 강다니엘은 25일 오후 서울 광장동 예스24라이브홀에서 솔로 데뷔 앨범 ‘컬러 온 미(color on me)’ 발매 기념 쇼케이스를 가졌다.‘컬러 온 미’는 강다니엘이 자신만의 색을 찾아가고자 하는 고민과 본연의 색을 만들어가겠다는 포부, 긴 공백의 시간을 기다려 준 팬들에게 보답하고자 하는 마음을 담은 앨범이다.강다니엘은 첫 솔로 앨범 제작 과정에도 적극 참여했다. 인트로를 제외한 4곡의 작사에 참여했고 프린스, 크리스 브라운 등 유명 팝스타의 퍼포먼스를 만든 안무가 앙투안과 함께 퍼포먼스를 구상하기도 했다.타이틀곡 ‘뭐해(What are you up to)’는 강다니엘이 작사에 참여한 곡으로, 강다니엘의 부드러움과 강렬함을 동시에 느낄 수 있는 곡이다.선주문 수량만 45만 장이라는 엄청난 기록을 세운 강다니엘의 솔로 데뷔 앨범 ‘컬러 온 미’의 전곡은 오늘(25일) 오후 6시부터 각종 음원 사이트를 통해 들을 수 있다.TV텐 영상취재팀 이새 기자 tenplan@tenasia.co.kr