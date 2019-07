CIX BX, “2020년 중반까지 연작 활동…아름다운 이야기와 멋있는 퍼포먼스로 팬 여러분 찾아갈 것”

[김영재 기자 / 사진 백수연 기자] 그룹 CIX가 데뷔작을 소개했다.24일 오후 서울시 송파구 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 CIX의 데뷔 앨범 '헬로우(HELLO)’ 발매 기념 쇼케이스가 개최됐다.CIX는 ‘컴플리트 인 엑스(Complete in X)’의 줄임말로, 다섯 명의 미지수인 멤버들이 한 데 모였을 때 비로소 완성된다는 ‘미지수의 완성’이 팀명에 담겼다. BX는 “아직 실감이 안 난다. 뮤비 속 내 모습이 낯설기만 하다”고 데뷔 소감을 밝혔다. 타이틀곡 ‘무비 스타(Movie Star)’는 중독성 있는 후렴구와 도입부에 등장하는 영사기 필름 소리가 임팩트 있는 곡이다. CIX만의 유니크하고 강렬한 퍼포먼스를 만날 수 있다. 배진영은 “몽환적이고 신비스러운 모습을 보여 드리기 위해 노력했다”고 안무 주안점을 소개했다.앨범명은 ‘헬로우’고, 부제는 ‘챕터1. 헬로우, 스트레인저(Chapter 1. Hello, Stranger)’이다. 연작의 시작을 알리는 것. 먼저 승훈은 제목 ‘헬로우’에 관해 “세상에 건네는 첫 번째 인사”라며, “대중에게 우리는 낯선 이다. 우리에게도 대중은 낯선 이다. 낯선 사람 간의 만남이 제목에 담겼다”고 답했다. BX는 “연작 활동이 내년 중반까지 이어진다”며, “계속해서 아름다운 이야기와 멋있는 퍼포먼스로 찾아갈 테니 많은 사랑 부탁 드린다”고 했다.‘헬로우’에는 타이틀곡을 비롯, 압도적 사운드와 감성적 가사가 인상적인 ‘왓 유 원티드(What You Wanted)’, 중독성 강한 레게 팝 ‘라이크 잇 댓 웨이(Like It That Way)’, 알 수 없는 곳으로 함께 떠나는 상상을 표현한 가사가 눈에 띄는 ‘이매진(Imagine)’, 팬 송 ‘더 원(The One)’까지 총 5곡이 수록됐다. 앞서 BX는 JTBC ‘믹스나인’, V라이브 ‘YG 보석함’에 출연해 작사·작곡 등 프로듀싱 능력을 선보인 바 있다. 그는 데뷔작에 멤버 자작곡이 없는 것에 관해 “나를 포함한 모두가 아직은 때가 아니라고 생각한다”며, “그 능력이 완성됐을 때 우리가 프로듀싱한 음악을 앨범에 실을 것”이라고 설명했다.한편, 그룹 CIX는 23일 오후 6시 데뷔 앨범 ‘헬로우(HELLO)’ 및 타이틀곡 ‘무비 스타(Movie Star)’를 발표했다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr