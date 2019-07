그룹 CIX의 현석(왼쪽부터), BX, 배진영, 용희, 승훈이 24일 오후 서울 방이동 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 데뷔 앨범 ‘헬로, 스트레인저’ 발매 기념 쇼케이스를 열었다. / 서예진 기자 yejin@

타이틀곡 '무비스타'의 퍼포먼스를 선보이고 있는 CIX.

[텐아시아=김수경 기자]그룹 워너원 출신 배진영이 네 명의 새 멤버(승훈, 현석, 용희, BX)와 함께 5인조 신인 그룹 CIX(씨아이엑스)로 데뷔한다. 씨아이엑스는 이제 ‘배진영 그룹’을 넘어 ‘천상 아이돌’로의 성장을 시작했다. 갓 태어난 천상 아이돌 씨아이엑스의 목표는 신인상 수상이다.24일 오후 2시 서울 방이동 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 씨아이엑스의 미니 1집 ‘헬로, 스트레인저(Hello, Stranger)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.씨아이엑스의 승훈은 보컬과 춤 실력을 두루 갖췄다. 현석은 막내이지만 큰 키에 모델 같은 비주얼이 매력적이다. 현석은 “막내로서 팀에 활력을 불어넣는 에너자이저 역할을 하고 싶다”고 했다. 용희는 연기와 운동 등 다방면에 끼를 갖고 있다. BX는 JTBC 아이돌 서바이벌 ‘믹스나인’에 병곤이라는 이름으로 출연했던 멤버로, 프로듀싱을 할 수 있다. BX는 이번 앨범 프로듀싱에는 참여하지 않았지만 앞으로 부족한 점을 더 메꿔 참여도를 높이는 것이 목표라고 했다.‘헬로, 스트레인저’에는 타이틀곡 ‘무비 스타(Movie Star)’를 비롯해 ‘What You Wanted’ ‘Like It That Way’ ‘Imagine’ ‘The One’까지 다섯 곡이 수록됐다.승훈은 ‘헬로’ 앨범은 시리즈로 이어질 것임을 예고했다. 그는 “‘헬로’ 앨범의 첫 챕터가 ‘헬로, 스트레인저’다. 대중에겐 CIX가 낯선 사람들일 수 있다. 그래서 CIX가 대중에게 선보이는 첫 인사와도 같은 앨범”이라고 소개했다. BX는 ‘헬로’ 시리즈에 대해 “내년 중반까지 지속될 예정이다. 계속해서 아름다운 이야기와 멋있는 퍼포먼스로 찾아뵐 것”이라며 “국내 뿐만 아니라 해외 곳곳에도 찾아갈 것”이라고 다짐했다.타이틀곡 ‘무비 스타’는 엑소를 포함해 국내 톱 아이돌 그룹들의 곡 프로듀싱을 담당한 마즈뮤직(MZMC)등이 만든 어반 팝 장르다. 세련된 흐름과 분위기가 돋보인다. BX는 ‘무비 스타’에 대해 “도입부에 나오는 영사기 필름 소리가 깊은 인상을 남긴다”며 “씨아이엑스만의 특이한 색깔을 볼 수 있다”고 설명했다. 그의 말대로 ‘무비스타’는 노래와 퍼포먼스, 뮤직비디오 모두 세련되고 강렬해 앞으로 더 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다. 티저 공개 당시부터 아이돌 팬들 사이에서 얻은 호평이 기대를 저버리지 않았다.배진영 또한 씨아이엑스만의 강점으로 “독보적인 분위기와 유니크한 색깔”을 꼽았다. 수많은 아이돌이 쇼케이스에서 하는 말이지만 배진영의 말은 고개를 끄덕이게 했다. 이를 위해 배진영은 퍼포먼스 위주로 준비했다고 밝혔다. 배진영은 워너원 출신이라 이미 많은 팬과 대중들에게 알려졌는데도 모든 질문에 답을 할 때 “질문해주셔서 감사합니다. 저는 배진영입니다”라는 말로 시작해 눈길을 끌었다. 흔하지 않은 겸손함이었다.배진영은 재데뷔에 대해 “부담감은 당연했다. 하지만 너무 잘하고 싶고, 새롭고 다양한 모습을 보여주고 싶다는 마음이 컸다”며 씨아이엑스에 좋은 영향을 주고 싶다고 했다. 또 “워너원 멤버들보다 더 서로 의지하는 그룹이 되고 싶다”고 강조했다. 뉴이스트 민현과 에이비식스 이대휘가 데뷔 전 배진영에게 응원의 메시지를 전했다고도 했다.승훈은 앞으로 ‘천상 아이돌’이라는 소리를 듣고 싶다고 말했다. 그는 “다섯 멤버 모두가 모든 방면에서 (팬들과 대중을) 만족시킬 수 있는 팀이 되고 싶다”고 덧붙였다.BX는 “(‘믹스나인’을 통해서는 데뷔를 하지 못했지만) 좋은 경험을 했다고 생각한다”며 “절대 후회하지 않는다”고 강조했다. 배진영은 “앞으로 팬들에게도 부끄럽지 않고 자부심을 느끼게 해줄 수 있는 그룹으로 성장하고 싶다”고 강조했다.‘헬로, 스트레인저’는 지난 23일 오후 6시 각 음악 사이트를 통해 먼저 발매됐다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr