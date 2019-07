미국 보이 밴드 와이 돈 위 / 사진제공=라이브네이션코리아

[텐아시아=우빈 기자]미국의 보이 밴드 와이 돈 위(Why Don’t We)가 오는 11월 단독 내한공연을 연다.와이 돈 위는 감성적인 멜로디와 보컬 하모니를 강조한 팝으로 미국과 캐나다에서 선풍적인 신드롬을 일으킨 5인조 밴드다.데뷔 싱글 ‘테이킹 유(Taking You)’를 시작으로 ‘썸띵 디프런트(Something Different)’ ‘와이 돈 위 저스트(Why Don’t We Just)’ 등의 곡을 발매했다. 세련된 팝 사운드는 대중과 평단의 호평을 받았고, 2017년에는 빌보드지가 선정한 ‘21세 이하 차세대 음악 대표 주자(21 Under 21 2017: Music’s Next Generation)’ 중 한 팀으로 꼽히기도 했다.와이 돈 위의 공연은 온느 11월 10일 오후 7시 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 개최되며 예스24에서 단독 판매된다우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr