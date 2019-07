그룹 공원소녀 소소가 23일 오후 서울 광장동 예스24라이브홀에서 열린 세 번째 미니앨범 '밤의 공원(THE PARK IN THE NIGHT) part three' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다.최혁 한경닷컴 기자 chokob@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com