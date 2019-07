그룹 공원소녀 앤./ 이승현 기자 lsh87@

[텐아시아=김수경 기자]그룹 공원소녀의 앤이 “김형석 PD님이 1집을 비롯해 이번 앨범에도 곡을 써 주셨다”고 말했다.23일 오후 2시 서울 광장동 예스24라이브홀에서 열린 공원소녀 미니 3집 ‘밤의 공원3′ 쇼케이스에서였다.앨범에는 타이틀곡 ‘RED-SUN(021)(레드-썬(021))’을 비롯해 ‘All Mine(Coast of Azure)”밤의 비행(The Interpretation of Dreams)”Total Eclipse(Black Out)”Birthday Girl~19 candles”Kind of Cool”Black Hole”Recipe~for Simon’까지 8곡이 수록됐다.앤은 “김형석 PD님이 ‘Birthday Girl~19 candles’을 써 주시면서 도움을 줬다”며 “(멤버들에게) 힘내고 잘 지켜보고 있다고 말해줬다”고 했다.‘밤의 공원3’은 이날 오후 6시부터 각 음원사이트에서 감상할 수 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr