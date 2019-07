‘THE MUSE X 박원 – 원큐레이션(쇠라)’ 현장./ 사진제공=메이크어스엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]가수 박원이 지난 22일 밤 8시 서울숲 갤러리아포레 더뮤즈 전시장에서 ‘THE MUSEX박원 – 원큐레이션(쇠라)’을 개최했다.박원은 윤석철, 권영찬 등과 함께 했다.이날 공연은 박원의 ‘키스 미 인 더 나잇'(kiss me in the night)으로 시작했다. 이어 ‘오 그대여’를 불렀다.박원은 앞서 ‘더뮤즈 드가 to 가우디’ 전시 해설 오디오가이드 녹음에 참여하기도 했다. 그는 공연장을 찾은 관객들에게 조르주 쇠라 작가 작품에 대한 큐레이션을 해주며 미술학도다운 면모를 뽐냈다.이어 이번 협업 공연을 직접 기획했다고 밝혔다. 박원은 “오늘을 시작으로 다른 작가 콘셉트에 맞는 공연을 구성하여 찾아뵐 예정”이라고 덧붙여 이 공연이 장기 프로젝트로 계속될 것임을 예고했다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr