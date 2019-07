'배진영 그룹' CIX, 23일 데뷔 앨범 발매

CIX, 미지수의 완성이라는 의미 내포

'배진영 그룹' CIX, 데뷔 타이틀곡은 '무비 스타'

'무비 스타', 유니크하고 강렬한 퍼포먼스 예고

'배진영 그룹' CIX /사진=C9엔터테인먼트 제공

'배진영 그룹' CIX(씨아이엑스)가 초대형 데뷔 프로모션으로 올여름 가요 대전에 뛰어든다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 '첫 번째 EP앨범 '헬로' 챕터 1. 안녕, 낯선사람(1st EP ALBUM 'HELLO' Chapter 1. Hello, Stranger)를 발매한다.CIX는 'Complete in X'의 줄임말로 5명의 미지수인 멤버들이 다 함께 모였을 때 비로소 완성이 된다는 뜻이다. 미지수의 완성이라는 의미 또한 내포하고 있다.지난해 워너원 활동을 마친 배진영을 필두로 승훈, 현석, 용희, BX까지 보컬과 춤 실력을 두루 갖춘 비주얼 멤버들이 잇달아 합류하며 2019 하반기 최대 기대주 보이그룹으로 주목받고 있다.CIX의 연부작 앨범 '헬로(HELLO)'의 포문을 여는 첫 번째 앨범 타이틀은 '챕터 1. 안녕, 낯선사람(Chapter 1. Hello, Stranger)'이다. 미지수의 다섯 멤버들이 처음으로 대중에 선보이는 이번 앨범은 어반 팝 장르의 곡들로 구성, 미국 출신 프로듀서 마즈뮤직(MZMC)을 비롯해 해외 유명 작곡가인 스타일즈 푸에고, 라이스 앤 피스, 핑크 슬립, 안소니 루소, 앤드류 바지, 스코트 퀸, 안소니 파벨 등 실력파 뮤지션들이 대거 참여했다.타이틀곡 '무비 스타(Movie Star)'는 중독성 있는 후렴구와 도입부에 나오는 영사기 필름 소리가 임팩트 있는 곡이다. 세계 최고 댄스 크루 저스트절크가 안무에 참여, CIX만의 유니크하고 강렬한 퍼포먼스를 보여줄 예정이다.이 외에도 CIX 음악의 서막을 알리는 곡이자 압도적인 사운드와 감성적인 가사가 특징인 '왓 유 원티드(What You Wanted)', 강렬한 비트와 리드미컬한 멜로디의 중독성 강한 레게 팝 '라이크 잇 댓 웨이(Like It That Way)', 알 수 없는 곳으로 함께 떠나는 상상들을 표현한 가사가 인상적인 곡 '이매진(Imagine)', 자신들을 응원해주는 팬들에게 평생 함께 지켜 주겠다는 CIX의 마음이 담긴 곡 '더 원(The One)'까지 다채롭게 구성됐다.CIX는 첫 번째 EP앨범 발매와 함께 오는 24일 서울 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 데뷔 쇼케이스 '안녕, 낯선사람'을 개최하고 팬들 앞에서 데뷔 신고식을 치른다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com