그룹 엑소의 백현./ 사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 엑소 백현의 인기가 강세다.22일 공개된 2019년 29주차 주간 가온 소매점 앨범차트에서 백현의 첫 솔로앨범 ‘시티 라이츠(City Lights)’가 지난주에 이어 1위를 차지했다.‘시티 라이츠’는 29주차(2019.07.14~2019.07.20) 가온 주간 소매점 앨범차트에서 52,000장의 판매량으로 1위에 랭크됐다. 29주차 기간 동안 가장 앨범이 많이 팔렸던 시간은 7월 15일 월요일 오전 11시였다.29주차 일간 소매점 앨범차트에서는 14일 하성운 ‘BXXX’, 15일 백현 (BAEKHYUN) ‘City Lights – The 1st Mini Album’, 16일 DAY6 ‘The Book of Us : Gravity’, 17일 펜타곤 ‘SUM(ME:R)’, 18일 ATEEZ (에이티즈) ‘TREASURE EP.3 : One To All’, 19일 백현 (BAEK HYUN) ‘City Lights – The 1st Mini Album (Kihno)’, 20일 백현 (BAEKHYUN) ‘City Lights – The 1st Mini Album’이 1위에 랭크됐다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr